Названы основные задачи ХАМАС на переговорах

Основными задачами палестинского движения ХАМАС на переговорах, которые проходят в египетском Шарм-эш-Шейхе, названы прекращение боевых действий в секторе Газа и обмен удерживаемых израильтян на палестинских заключённых.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил руководитель переговорной группы радикалов Халиль аль-Хейя.

"Мы прибыли сюда с конкретной миссией - остановить войну, добиться освобождения наших заключённых и вернуть израильских заложников. Важно гарантировать, что израильская агрессия будет полностью прекращена", - отметил аль-Хейя в комментарии, который цитирует египетский телеканал Al-Qahera Al-Ikhbariya.