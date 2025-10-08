В этой стране возможен дефицит электроэнергии зимой

Швеция может столкнуться с острым дефицитом электроэнергии предстоящей зимой. Причина - отсутствие стратегического резерва, после того как государственная компания Svenska Kraftnät была вынуждена отменить закупку резервных мощностей.

Как сообщает Day.Az, ранее его обеспечивала маслонагреваемая электростанция в Карлсхамне, но ее контракт истек. Новые правила Европейского Союза о государственной поддержке ограничили стоимость договоров и все поданные предложения превысили допустимый ценовой порог.

В Svenska Kraftnät предупреждают, что при сильных морозах и слабом импорте электроэнергии может возникнуть необходимость временных отключений света. Особенно опасны сценарии с поломками ядерных реакторов или сбоями в энергосетях.

Министр энергетики Эбба Буш заявила, что ведет переговоры с Svenska Kraftnät и при необходимости обсудит ситуацию с Еврокомиссией.

Социал-демократы возложили ответственность на правительство, требуя от Э. Буш отчитаться в парламентском комитете.

Последний раз резервная мощность была реально задействована в 2012 году, а принудительных отключений электричества в стране еще никогда не происходило.