Мужчина восстановил старую флешку и получил доступ к $4 млн

Мужчина стал долларовым миллионером после того, как сумел восстановить доступ к криптовалюте, купленной им ещё в те времена, когда биткоин стоил копейки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Много лет назад он создал холодный бэкап BTC на обычной флешке. Позже, во время переезда, носитель потерялся, а спустя время был найден в разбитом состоянии. Устройство оказалось почти полностью мёртвым - данные специалисты восстанавливали буквально по фрагментам в лаборатории.

Параллельно сам владелец пытался вспомнить seed-фразу - и сумел восстановить её по памяти. Когда восстановленные данные сошлись, доступ к кошельку открылся.

На счету оказалось около $4 млн в биткоине. Так владелец давно забытой флешки внезапно стал миллионером.