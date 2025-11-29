https://news.day.az/world/1798703.html В Турции прошли массовые задержания подозреваемых в терроризме В 32 провинциях Турции задержаны 92 подозреваемых в связях с террористической организацией "Параллельное государство" (FETÖ). 59 из них арестованы решением судебных инстанций. Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
В Турции прошли массовые задержания подозреваемых в терроризме
В 32 провинциях Турции задержаны 92 подозреваемых в связях с террористической организацией "Параллельное государство" (FETÖ). 59 из них арестованы решением судебных инстанций.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Операции охватили такие крупные провинции, как: Анкара, Анталья, Бурса, Стамбул, Измир и др.
По данным министра, арестованные перечисляли средства на счета организаций, близких к террористам, а также вели активную пропаганду идеологии FETÖ в соцсетях.
Согласно правоохранительным данным, часть задержанных пыталась бежать за границу.
А.Ерликая заверил в решимости к дальнейшей борьбе с преступностью.
