В Гянджинской государственной филармонии представлена инклюзивная концертная программа "DəyərliSƏN"

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялась инклюзивная концертная программа "DəyərliSƏN", приуроченная к 3 декабря - Международному дню инвалидов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе филармонии.

В мероприятии приняли участие представители Исполнительной власти города Гянджа, депутаты Милли Меджлиса, а также руководители ряда государственных учреждений и ведомств.

В рамках концертной программы были представлены выступления различных инклюзивных творческих коллективов.

На сцене показали "Народный танец", фрагмент из спектакля "Тык-тык ханым", танец "Весёлый Азербайджан", диалог из произведения Гусейна Джавида "В девичьей школе", танец "Няльбяки" ("Блюдце"), песню "Горы Шуши" и композицию "Если бы жизнь была праздником".

В программе приняли участие воспитанники Социальной службы Детского дома №4, а также жители Психоневрологических социальных служб №3 и №4.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az