Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Председатель,

Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю выздоровления пострадавшим", - говорится в письме.