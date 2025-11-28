https://news.day.az/officialchronicle/1798523.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый господин Председатель, Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину
Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Председатель,
Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю выздоровления пострадавшим", - говорится в письме.
