В Азербайджане вырос рынок страхования имущества

За январь-октябрь текущего года за счет видов страхования имущества в Азербайджане собрано 196,252 миллиона манатов страховых взносов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,4 миллиона манатов или на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период выплаты по видам страхования имущества увеличились на 8 миллионов манатов или 29,7% и достигли 34,943 миллиона манатов.

Таким образом, из каждых 100 манатов, собранных на рынке страхования имущества за 10 месяцев, клиентам было возвращено 17,8 маната.

Отметим, что за январь-октябрь текущего года страховыми компаниями Азербайджана собрано страховых взносов на сумму 1,256 миллиарда манатов. Этот показатель на 143,9 миллиона манатов или на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, за отчетный период было осуществлено страховых выплат на 772,6 миллиона манатов, что больше на 150,3 миллиона манатов или 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.