Город Лачин завершает миссию культурной столицы СНГ-2025

В городе Лачин 29-30 ноября состоится официальная церемония закрытия года "Культурная столица СНГ - 2025", организованная министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры.

Следует отметить, что в соответствии с решением Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ от 8 октября 2024 года город Лачин был объявлен "Культурной столицей СНГ" 2025 года.

В мероприятиях примут участие также представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана.

Будет организована экскурсия по городу Лачин, пройдут "круглый стол", концертная программа и торжественная церемония закрытия.