https://news.day.az/world/1798677.html Киев остался без электричества В Киеве наблюдаются проблемы с электроснабжением. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Градоначальник украинской столицы уточнил, что перебои наблюдаются в западной части города. Он отметил, что уже ведутся работы по устранению проблемы.
Кроме того, Кличко указал на проблемы с водоснабжением.
