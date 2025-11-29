Киев остался без электричества

В Киеве наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Градоначальник украинской столицы уточнил, что перебои наблюдаются в западной части города. Он отметил, что уже ведутся работы по устранению проблемы.

Кроме того, Кличко указал на проблемы с водоснабжением.