США продали первую партию нефти из Венесуэлы

Администрация президента США продала первую партию венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, доход от продажи нефти хранится на банковских счетах, контролируемых американским правительством, причем основной счет находится в Катаре.

Собеседник портала пояснил, что Катар для Соединенных Штатов является нейтральной площадкой, которая позволяет переводить и хранить средства без угрозы их изъятия.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро "больше не президент", а управление Венесуэлой "до передачи власти" берут на себя США.