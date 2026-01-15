https://news.day.az/society/1809517.html Семь адвокатов привлечены к дисциплинарной ответственности В отношении 7 адвокатов за допущенные ими нарушения применены меры дисциплинарного взыскания. Как передает Day.Az, соответствующее решение было принято на заседании Президиума Коллегии адвокатов. Кроме того, 2 адвокатам поручено строго соблюдать требования законодательства при осуществлении профессиональной деятельности.
Кроме того, 2 адвокатам поручено строго соблюдать требования законодательства при осуществлении профессиональной деятельности. Деятельность 8 адвокатов прекращена в связи с их назначением на должности судей.
