В Лянкяране сгорел дом

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Вирабул Лянкяранского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией о пожаре на место происшествия были незамедлительно направлены силы Лянкяранской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание в одноэтажном частном жилом доме, принадлежащем гражданину, было ликвидировано в короткие сроки, не допустив его распространения.

В результате пожара на площади 12 кв. м сгорели горючие конструкции одной комнаты четырехкомнатного дома общей площадью 200 кв. м. Большая часть дома была защищена от огня.

В результате происшествия пострадавших нет.