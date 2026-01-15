Мощный взрыв фуры с человеком в салоне попал на видео

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в момент серьезной аварии взорвалась фура. Об этом сообщает Telegram-канал "Наш город. Тюмень", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"12 января в третьем часу дня столкнулись два большегруза. По предварительным данным, на 810-м км трассы 41-летний водитель MAN выехал на встречку и столкнулся с "КамАЗом", - говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения фура взрывается и мгновенно воспламеняется. По данным канала, в результате аварии водитель "КамАЗа" получил травмы, несовместимые с жизнью.