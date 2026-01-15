Трамп ввел новую пошлину на импорт некоторых товаров

Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Трампа, он ввел тариф для обеспечения национальной безопасности. Новые пошлины будут распространяться на часть товаров кроме полупроводников, поставляемых из-за рубежа для развития американского производства чипов, использования в дата-центрах, исследований и разработок, стартапов и гражданских промышленных приложений.

В Белом доме уточнили, что производственных мощностей Соединенных Штатов недостаточно для удовлетворения потребностей национальной обороны и растущих потребностей коммерческой отрасли.