Китайская компания планирует новые форматы сотрудничества с SOCAR за границей

China National Chemical Engineering Co., Ltd. (CNCEC) готова углубить сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), в том числе в области выхода на международные рынки, заявил председатель CNCEC Мо Динге, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на китайскую компанию.

Выступая 13 января на встрече в штаб-квартире CNCEC с Кенаном Мирзаевым, генеральным директором Petkim и руководителем бизнес-объединения SOCAR Türkiye по нефтепереработке и нефтехимии, Мо подчеркнул важность долгосрочного стратегического сотрудничества в энергетической и химической сферах, а также совместного продвижения регионального экономического развития.

Он отметил, что CNCEC, как мировой лидер в химической инженерии, обладает значительным опытом международного инжиниринга, промышленного инвестирования и эксплуатации, а также исследований и разработок в области ключевых технологий, реализовав ряд масштабных проектов по всему миру.

"SOCAR, будучи опорой азербайджанской энергетической отрасли, занимает сильные позиции на глобальных рынках нефти, газа и нефтехимии", - сказал Мо. "CNCEC готова расширять сотрудничество с SOCAR в области технологических инноваций и международного развития, превращая взаимодополняющие сильные стороны обеих компаний в стимул для развития сотрудничества между Китаем и Азербайджаном".

Мирзаев высоко оценил технический потенциал CNCEC и её ведущую роль в глобальной энергетической и химической индустрии. Он подчеркнул, что SOCAR ориентирована на международное развитие и стремится создать ведущую региональную экосистему в энергетике и нефтехимии. Технологический потенциал, инженерный опыт и международная деятельность CNCEC, по его словам, хорошо дополняют стратегию SOCAR и открывают широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Мирзаев выразил уверенность, что промышленная трансформация может стать катализатором более тесного сотрудничества, открывая новые возможности, укрепляя двусторонние связи и способствуя экономическому развитию региона.

SOCAR Türkiye - крупная интегрированная энергетическая и промышленная компания в Турции, работающая в сферах нефтепереработки, нефтехимии, природного газа, торговли и управления активами через подразделения, такие как Petkim и STAR Refinery.