Может ли в Азербайджане произойти сильное землетрясение?

В последние дни в ряде регионов фиксируется относительное усиление сейсмической активности, однако говорить о точных прогнозах землетрясений невозможно.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Milli.Az заявила заведующая отделом Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана Вюсаля Рафикгызы.

По ее словам, ни один сейсмолог не может заранее определить, где, когда, на какой глубине и с какой магнитудой произойдет землетрясение. Основная причина этого заключается в том, что очаги землетрясений располагаются на разных глубинах земной коры.

Она отметила, что Южный Кавказ, включая территорию Азербайджана, относится к сейсмически активным регионам. В таких зонах ежедневно фиксируются слабые подземные толчки, которые не ощущаются на поверхности. Кроме того, периодически регистрируются землетрясения магнитудой 3 и выше.

По словам специалиста, все землетрясения магнитудой выше 3 публикуются на официальном сайте Республиканского сейсмологического центра и на его официальных страницах в социальных сетях, благодаря чему общественность своевременно информируется.

Комментируя землетрясения, зафиксированные в последние дни в Шамахинском и Билясуварском районах, Вюсаля Рафикгызы подчеркнула, что на территории Азербайджана есть собственные сейсмически активные зоны, где подобные толчки являются естественным проявлением геодинамических процессов. При этом зарегистрированные в этих районах землетрясения были слабыми и не представляют опасности для населения, поэтому поводов для беспокойства нет.