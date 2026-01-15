Страны G7 допускают новые ограничительные меры против Ирана

Страны Группы семи (G7) выразили готовность применить дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7, распространенном 14 января пресс-службой Министерства иностранных дел Канады, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно позиции, изложенной в документе, страны семерки "крайне обеспокоены развитием ситуации с продолжающимися протестами в Иране". "Члены G7 сохраняют готовность ввести дополнительные ограничительные меры, если Иран продолжит препятствовать и подавлять протесты в нарушение своих обязательств по соблюдению международных прав человека", - утверждается в заявлении.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.

Ранее сообщалось, что ООН может провести экстренное заседание по Ирану.