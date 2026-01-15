Азербайджанский арбитр получил назначение на матч турецкого клуба

Международный арбитр по волейболу из Азербайджана Эльдар Зульфугаров получил назначение от Европейской конфедерации волейбола.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский судья будет работать на матче четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов, который состоится 15 января.

Зульфугаров назначен главным арбитром ответной встречи между турецким клубом "Эджзаджибаши" и греческим "Олимпиакос". Вторым судьей матча станет представитель Польши Войцех Марошек. Игра пройдет в Стамбуле на арене Eczacıbaşı Spor Salonu.