Иран осудил вмешательство США во внутренние дела страны
Иран вновь резко осуждает вмешательство США во внутренние дела страны.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
В ходе беседы иранский министр отметил, что мирные протестные акции, проходящие в стране, были превращены различными террористическими группировками в беспорядки, подчеркнув при этом, что Иран способен противостоять любым провокационным планам.
В свою очередь, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, отметив важность отношений между двумя странами, подчеркнул необходимость предотвращения роста напряженности в регионе и восстановления стабильности, заявив о готовности своей страны к сотрудничеству в этом направлении.
В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по региональной и международной повестке.
Отметим, что с конца декабря в Иране начались протестные акции на фоне резкого обесценивания национальной валюты - риала - по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и пострадавших в ходе протестов, однако точные данные о числе жертв не приводятся.
