Азербайджан запускает опреснение каспийской воды

Автор: Лейла Таривердиева

Вода постепенно становится одним из ключевых стратегических ресурсов XXI века, и Азербайджан все отчетливее выстраивает собственную долгосрочную политику в этой сфере. Интерес Баку к проектам опреснения морской воды, как внутри страны, так и за ее пределами, уже нельзя рассматривать как отдельные инициативы. Речь идет о системном подходе, в котором переплетаются инвестиции, технологии, геополитика и вопросы национальной безопасности.

Для улучшения водоснабжения Абшеронского полуострова в нашей стране впервые будет построен завод по опреснению воды, и этот процесс уже начался. Об этом заявил на состоявшемся в понедельник совещании, посвященном водоснабжению Баку и Абшерона, Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что преимущество этого проекта заключается в том, что он будет реализован исключительно за счет иностранных инвестиций. Проект позволит увеличить объем воды, поступающей в Баку и на Абшеронский полуостров.

Тема опреснения морской воды интересует азербайджанскую сторону не только в контексте водной безопасности страны. Сегодня Азербайджан рассматривает возможности выхода в этой сфере за пределы республики. Показательным в этом свете стало сообщение израильского издания The Marker о том, что Азербайджанский инвестиционный холдинг (AIH) проводит комплексную проверку компании IDE - крупнейшего оператора по опреснению воды в Израиле. Рассматривается возможность приобретения 30 процентов акций компании. Стоимость сделки может составить от 250 до 270 миллионов долларов.

Для понимания масштаба: IDE Technologies обеспечивает около 45 процентов всей опресненной воды Израиля, а сама страна покрывает за счет опреснения порядка 70 процентов своих водных потребностей. Компания является одним из мировых лидеров в этой сфере, использует передовые технологии (обратный осмос, дистилляция) и строит крупные опреснительные станции. Построенная IDE опреснительная станция "Сорек" - это одна из крупнейших и мощнейших в мире станций опреснения морской воды. Расположена она недалеко от Тель-Авива. Станция использует уникальные вертикальные 16-дюймовые мембраны и демонстрирует высокую эффективность опреснения.

Если сделка состоится, она станет второй крупной государственной инвестицией Азербайджана в израильскую инфраструктуру. Летом 2025 года государственная нефтяная компания SOCAR уже приобрела 10-процентную долю в газовом месторождении "Тамар" за 1,25 млрд. долларов. Таким образом, Баку последовательно укрепляет стратегическое партнерство с Израилем. И теперь уже не только в энергетике, но и в критически важной сфере водных технологий.

Важно, что интерес Азербайджана к опреснению не ограничивается зарубежными активами. Еще в 2022 году ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и IDE Water Assets Ltd подписали меморандум о взаимопонимании по созданию завода по опреснению воды Каспийского моря. Тогда министр экономики Микаил Джаббаров прямо говорил о намерении перенести израильский опыт и технологии в азербайджанские реалии.

В октябре 2024 года была утверждена Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов на 2024-2040 годы. Это чрезвычайно важный документ, учитывая объективную реальность: около 70 процентов водных ресурсов Азербайджана формируются за пределами страны. В таких условиях опреснение морской воды становится не экзотикой, а рациональным и во многом неизбежным решением. Ожидается, что с 2027 года опресненная морская вода начнет поступать в систему водоснабжения Баку и пригородов. Запуск пилотного проекта запланирован уже на нынешний год. В настоящее время завершается подготовка контрактов и проектной документации с участием международных компаний. Об этом было сообщено на открытии II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя), проходившей в сентябре прошлого года.

Хотя израильская сторона проявляла большой интерес к проекту в Азербайджане, тендер на строительство завода по опреснению каспийской воды выиграла саудовская ACWA Power. Израильская IDE и компания Metito Utilities из ОАЭ заняли второе и третье места.

Саудовская компания построит в Сумгайытском промышленном парке предприятие производительностью 300 тыс. кубометров воды в сутки. Проект рассчитан на 27,5 лет, после чего объект перейдет под управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. В ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума директор по развитию бизнеса саудовской компании ACWA Power Полина Любомирова сообщила, что компания находится на финальной стадии подготовки документации проекта строительства завода по опреснению морской воды для производства питьевой воды в Азербайджане. По ее словам, ACWA рассматривает не только энергетические проекты, но и стремится учитывать все потребности страны, включая вопросы водоснабжения.

Выбор ACWA Power не случаен. Компания является одним из мировых лидеров в сфере опреснения воды и зеленой энергетики, реализует 94 проекта в 13 странах, а совокупная стоимость ее портфеля достигает 97 млрд. долларов. В Азербайджане она уже участвует в ряде крупных проектов. Так, на днях была сдана в эксплуатацию ветровая электростанция "Хызы-Абшерон", построенная ACWA Power.

Мировой опыт показывает, что опреснение - это хоть и дорогостоящий, но эффективный способ обеспечения водной безопасности. Достаточно сказать, что страны Персидского залива фактически живут за счет этого способа получения питьевой воды. Регион производит более 44 процентов всей опресненной воды в мире. В некоторых странах Залива опресненная вода составляет 90 процентов всего объема потребляемой воды. Больших успехов в этой сфере достиг Израиль, в том числе благодаря технологиям IDE. Страна превратилась в оазис в пустыне, трансформировав хронический дефицит воды в управляемую проблему.

Отметим, что наиболее распространенной технологией опреснения морской воды сегодня является обратный осмос - процесс, при котором вода под давлением проходит через полупроницаемые мембраны, задерживающие соли, бактерии и вирусы. Именно такие технологии будут применяться и в Азербайджане. Специалисты успокаивают: прежде чем попасть в дома жителей Баку и Абшерона, морская вода пройдет многоступенчатую очистку и по своим показателям будет чище традиционных источников водоснабжения. Более того, технологии продолжают развиваться. Недавние исследования международной группы ученых из Китая, Саудовской Аравии и США показали перспективность мембран на основе графдиина, способных удалять до 99,7 процента солей из морской воды. Подобные разработки открывают новые возможности для удешевления и повышения эффективности опреснения в будущем.

Инвестиции Азербайджана в опреснение, как в Израиле, так и внутри страны, - это часть единой стратегии. В условиях изменения климата, роста населения и региональных рисков именно технологии становятся тем инструментом, который позволяет превратить уязвимость в преимущество. Это прекрасно продемонстрировал на своем примере Израиль.

Парадокс, но именно современная индустрия, повлиявшая на климат, сегодня дает человечеству шанс адаптироваться и найти выход из сложной ситуации. Как показывают исследования, запасы пресной воды на планете продолжают сокращаться. Это значит, что свое слово должны сказать новые технологии.