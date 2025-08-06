Как Каспий может помочь Абшерону: Путь воды

Автор: Лейла Таривердиева

На территории Азербайджана которую неделю стоит сильная жара. Знойно даже в горных регионах, что случается не часто. И эта ситуация вновь сделала актуальной тему воды. Хотя нельзя сказать, что тема воды когда-либо была для Азербайджана неактуальной.

По данным Службы государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов Агентства водных ресурсов Азербайджана, последние четыре года были в стране очень засушливыми. объем воды в водохранилищах был близок к "мертвому", а низкий уровень воды в нижнем течении Куры порой ставил реку на грань высыхания. За последние годы водные ресурсы Азербайджана сократились более чем на 25 процентов.

Как известно, на долю Азербайджана приходится только 10 процентов водных ресурсов Южного Кавказа. Кроме того, основные источники поды берут начало за пределами страны, что ставит и вопрос безопасности водных ресурсов страны.

В начале прошлого года Центрального разведывательного управления США опубликовало доклад, посвященный изменениям климата. В докладе Азербайджан был включен в список 39 стран, которые наиболее сильно пострадают от климатических изменений. С учетом прогнозов повышения температуры воздуха на 2-3°C в ближайшие 50 лет ожидается сокращение как поверхностных, так и подземных водных ресурсов на 15 процентов.

Потребление воды в стране неизменно растет, что обусловлено ростом населения, развитием сельского хозяйства и индустрии.

Температурные показатели нынешнего лета не обнадеживают. Однако существующие в мире технологии дают надежду, что Азербайджан сумеет справиться с проблемой.

Напомним, что в октябре прошлого года глава государства утвердил Национальную стратегию по эффективному использованию водных ресурсов на 2024-2040 годы. Стратегия предусматривает меры по эффективному использованию и управлению водными ресурсами, предотвращению их загрязнения, опреснению морской воды, модернизации ирригационных систем, а также использованию водных ресурсов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Сегодня мы поговорим об опреснении морской воды. В условиях, когда 70 процентов водных ресурсов страны формируются за ее пределами, море может помочь в решении проблемы. Работы в этом направлении в Азербайджане уже начались.

В ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума директор по развитию бизнеса саудовской компании ACWA Power Полина Любомирова сообщила, что компания находится на финальной стадии подготовки документации проекта строительства завода по опреснению морской воды для производства питьевой воды в Азербайджане. По ее словам, ACWA рассматривает не только энергетические проекты, но и стремится учитывать все потребности страны, включая вопросы водоснабжения.

Напомним, что в начале текущего года саудовская компания была выбрана для реализации этого проекта. Проект предусматривает строительство завода по опреснению морской воды мощностью 300 тыс. кубометров в сутки на территории Сумгайытского химического промышленного парка. В консорциум, созданный для осуществления проекта, помимо ACWA Power входит также турецкая IC İçtaş İnşaat. Консорциум будет управлять проектом 27,5 лет, после чего завод перейдет под управление Госагентства водных ресурсов Азербайджана.

В 2022 году известная израильская компания I.D.E. Water Assets Ltd и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" подписали Меморандум о взаимопонимании в области создания завода по опреснению морской воды. Заинтересованность в сотрудничестве в этой сфере проявляли и китайские компании. Но в конечном итоге предложения ACWA Power были оценены как лучшие.

Завод планируется построить в течение 2,5 лет на средства, инвестированные самими членами консорциума.

Саудовская компания ACWA Power уже несколько лет сотрудничает с Азербайджаном. В настоящее время ею реализуется проект ветровой электростанции "Хызы" модностью 240 МВт. В целом компания уже реализовала в мире или продолжает реализацию 94 проектов. Стоимость портфеля 97 млрд. долларов. ACWA Power считается одной из самых авторитетных в сфере реализации "зеленых" проектов.

Турецкая IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş имеет более чем 50-детний опыт работы в различных крупных проектах в самых разных сферах.

Различные способы опреснения морской воды начали придумывать еще тысячи лет назад. Сегодня разработаны самые современные технология.

В настоящее время морская вода превращается в питьевую во многих странах мира. Особенно остро этот вопрос стоит в засушливых регионах, в частности на Ближнем Востоке. Индустриализация опреснения воды это процесс недешевый. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и Бахрейн производя более 44 процентов общемирового объема опресненной морской воды. В некоторых странах Персидского залива опресненная вода оставляет почти 90 процентов потребляемой воды. 70 процентов воды в Израиле поступает от опреснения воды, которая производится ведущей опреснительной компанией IDE.

Наиболее распространенная в мире технология опреснения воды - обратный осмос. Обратный осмос - это процесс очистки воды, при котором вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану, задерживающую растворенные соли, бактерии, вирусы и другие примеси, оставляя практически чистую воду. Эти проекты широко распространены на Ближнем Востоке, в Израиле, США, Австралии и др.

Опресненная вода будет подаваться в дома жителей Абшеронского полуострова. Специалисты успокаивают: морская вода, прежде чем попась в краны граждан, пройдет сложные технологические процедуры, многочисленные мембраны и так далее. В конечном итоге она будет намного чище той, что идет сегодня из кранов жителей полуострова.

Кстати, недавно международная команда исследователей из Китая, Саудовской Аравии и США разработала мембраны на основе графдиина - двумерного углеродного материала, способные эффективно удалять до 99,7 прцоента солей из морской воды. Результаты исследования былиопубликованы в журнале Nature Water. Как показали эксперименты, мембраны, изготовленные из графдиина, обладают уникальной способностью пропускать молекулы воды, блокируя при этом проникновение ионов солей - таких как натрий, калий, кальций и магний. Исследователи объясняют это тем, что размер пустот в структуре графдина точно совпадает с размерами молекул воды, что позволяет воде свободно проходить, в то время как ионы металлов, даже самые маленькие, не могут пройти через столь узкие каналы.

Современные технологии, возможно, виноваты в изменениях климата, но они же помогают людям находить выход из трудных ситуаций.