https://news.day.az/economy/1757799.html Проведены обсуждения между "Азерэнержи" и "ACWA Power" Состоялась встреча между главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и делегацией во главе с учредителем и председателем Совета директоров компании "ACWA Power" Мухаммадом Абунайяном. Об этом сообщили Day.Az в "Азерэнержи". На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и перспективах на будущее.
Проведены обсуждения между "Азерэнержи" и "ACWA Power"
Состоялась встреча между главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и делегацией во главе с учредителем и председателем Совета директоров компании "ACWA Power" Мухаммадом Абунайяном.
Об этом сообщили Day.Az в "Азерэнержи".
На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и перспективах на будущее.
Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с ходом реализации проекта ветровой электростанции "Хызы" мощностью 240 МВт.
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