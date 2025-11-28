https://news.day.az/economy/1798573.html Заключено исполнительное соглашение с Clean Energy Capital по морскому ветропроекту Министерство энергетики Азербайджана и ООО "Clean Energy Capital" - дочерняя компания ООО "Azerbaijan Green Energy Company", подписали Исполнительное соглашение по проекту оценки, разработки и реализации проекта морской ветроэнергетики. Об этом Day.Az сообщили в министерстве.
Заключено исполнительное соглашение с Clean Energy Capital по морскому ветропроекту
Министерство энергетики Азербайджана и ООО "Clean Energy Capital" - дочерняя компания ООО "Azerbaijan Green Energy Company", подписали Исполнительное соглашение по проекту оценки, разработки и реализации проекта морской ветроэнергетики.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве.
Отмечается, что в рамках Исполнительного соглашения планируется реализация проекта морской ветроэнергетики общей мощностью 600 МВт, включая 200 МВт на начальном этапе.
В соответствии с Исполнительным соглашением ООО "Clean Energy Capital" проведет исследования на водном объекте в Каспийском море.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре