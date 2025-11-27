Укрепление устойчивости экосистемы медиа тюркских государств стало стратегической необходимостью – Саида Шафиева

В эпоху стремительного роста глобальных информационных рисков и широкого распространения дезинформационных кампаний укрепление устойчивости экосистемы медиа тюркских государств стало стратегической необходимостью.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в рамках Медиафорума Организации тюркских государств (ОТГ) заявила журналистам руководитель отдела коммуникаций Агентства по развитию СМИ (MEDIA) Саида Шафиева.

Она отметила, что именно поэтому Медиафорум ОТГ, организованный с целью укрепления сотрудничества тюркских государств в сфере СМИ, имеет большое значение: "На Медиафоруме, в котором приняли участие высокопоставленные должностные лица, ответственные за СМИ и коммуникацию государств-членов организации, обсуждались вопросы формирования безопасной информационной среды, оперативного освоения трендов цифровых медиа, укрепления кадрового потенциала и повышения медиаграмотности населения".

С. Шафиева добавила, что на мероприятиях также подчеркивалась приоритетность усиления скоординированной деятельности в области стратегической коммуникации и формирования механизмов защиты от дезинформации.