Прокурор раскрыла подробности об атаковавшем нацгвардейцев у Белого дома
Злоумышленник, атаковавший нацгвардейцев недалеко от Белого дома в Вашингтоне, был вооружен револьвером.
Об этом сообщила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро в ходе пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Стрелявший открыл огонь без провокации... вооруженный револьвером Smith & Wesson", - сказала прокурор.
Стрельба в районе Белого дома произошла накануне около 14:20 (00:20 по Баку). В результате нее были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший был тяжело ранен.
