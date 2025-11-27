На 5-м заседании министров стран ОЭС обсуждено расширение экономического сотрудничества

В Стамбуле (Турция) состоялось 5-е заседание министров коммерции и внешней торговли стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Выступая на заседании, заместитель министра экономики Ровнаг Абдуллаев подчеркнул, что ОЭС является важной площадкой для развития сотрудничества между странами-членами в сфере торговли, инвестиций, промышленности и других областях.

Участники заседания были проинформированы о благоприятном инвестиционном климате, сформированном в Азербайджане, работе по развитию цифровой торговли, модернизации транспортно-логистической инфраструктуры и формированию новых торговых маршрутов.

В ходе мероприятия была подчеркнута важность увеличения товарооборота на пространстве ОЭС, стимулирования взаимных инвестиций и укрепления партнерства между деловыми кругами.

На заседании обсуждались вопросы укрепления экономической интеграции в регионе ОЭС и увеличения регионального товарооборота. Отмечена важность расширения торгового и таможенного сотрудничества между странами-членами, упрощения и цифровизации таможенных процедур, а также содействия обмену информацией. Состоялся обмен мнениями по вопросам формирования новых механизмов сотрудничества в целях увеличения объёмов внутрирегиональной торговли и снижения торговых барьеров.

На встрече были приняты Стамбульская декларация, Стратегия ОИС по упрощению процедур торговли, а также обсуждены направления деятельности в рамках ОИС.

В ходе визита Ровнаг Абдуллаев также принял участие в 11-м Всемирном саммите "Халяль" и 10-й Международной торговой выставке "Халяль Экспо 2025", которые прошли в Стамбуле при поддержке министерства торговли Турции, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC), ознакомился со стендом Азербайджана на выставке.