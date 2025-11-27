Названа худшая валюта в Азии

В 2025 году индийская рупия оказалась худшей валютой в Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ее слабость была обусловлена ​​более высокими пошлинами США на индийский экспорт и оттоком иностранных инвесторов с местного фондового рынка. В попытке стабилизировать курс рупии Резервный банк Индии с конца июля продал валютные активы почти на 30 миллиардов долларов. Это на время уберегло рупию от очередных минимумов. Впрочем, уже 21 ноября ее курс упал до 89,4812 по отношению к доллару. В настоящее время она находится в критическом положении.

Отмечается, что пошлины президента США Дональда Трампа разрушили надежды Нью-Дели на преференциальный режим по сравнению с другими азиатскими странами. В сентябре рупия получила очередной удар, когда Вашингтон призвал европейские страны ввести аналогичные штрафные пошлины на индийский импорт. Кроме того, в Белом доме заговорили о повышении до 100 тысяч долларов платы за визу H-1B, которая дает право на работу в США.

Одним из последствий пошлин стал стремительный отток инвестиций из индийских акций. По состоянию на 25 ноября, иностранные инвесторы вывели почти 16,3 миллиарда долларов из индийских ценных бумаг.

Отмечается, что ослабление рупии делает индийские товары и услуги дешевле за рубежом, повышая конкурентоспособность экспорта, что дает возможность компенсировать тарифное давление на экспортеров. Кроме того, это оказывается благом для индийских трудовых мигрантов за границей, которые отправляют деньги домой. Между тем Индия считается крупнейшим в мире получателем денежных переводов. В 2024 году туда поступило рекордных 137 миллиардов долларов. С другой стороны, ослабление рупии оборачивается подорожанием импорта.