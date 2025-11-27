Азербайджан нацелен на реализацию совместных проектов с Иорданией в сфере фармацевтики

Развитие фармацевтической промышленности является одним из приоритетов правительства Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев после завершения IV заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства в Баку.

"Эта сфера достаточно развита в Иордании. Обсуждалась реализация совместных проектов с Иорданией по развитию фармацевтической промышленности. Развитие фармацевтической промышленности является одним из приоритетов правительства Азербайджана. В этой связи реализуется ряд мер. Иордания имеет большое производство в области фармацевтики. Иордания также заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере производства. Будут проведены обсуждения с участием соответствующих компаний и учреждений с определением шагов в этой сфере", - сказал он.