В Индии гигантский питон напал на рабочего

На территории тепловой электростанции в городе Кота, штат Раджастхан, Индия, гигантский питон напал на рабочего. Об этом сообщает издание India Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нападение произошло, когда сотрудник компании Krishna Engineering Нанд Сингх пришел открыть задвижку трубопровода, проходившего через заросли. Змея длиной более 3,5 метра, которая там скрывалась, внезапно бросилась на него и плотно обвила его ноги. Мужчина закричал и стал звать на помощь.

Коллеги Сингха добрались до места происшествия примерно через 20 минут. Чтобы освободить пострадавшего, им потребовалось около 10 минут. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

После спасения Сингха работники электростанции избили питона. По информации издания, пресмыкающееся получило тяжелые травмы.