Джейхун Байрамов и Лоренцо Фонтана обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с президентом Палаты депутатов парламента Италии Лоренцо Фонтаной.
Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел на официальной странице в "X".
Встреча предоставила возможность обменяться мнениями о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Италией, обсудить динамичное развитие политического диалога и изучить пути укрепления межпарламентского сотрудничества.
Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в энергетической, торговой и культурно-гуманитарной сферах для обеспечения общих интересов и региональной стабильности.
В ходе встречи министр Д.Байрамов проинформировал президента Палаты депутатов о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре