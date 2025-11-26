https://news.day.az/economy/1797980.html В Баку продолжается работа 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ - ФОТО В Баку проходит второй день 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
В Баку продолжается работа 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ - ФОТО
В Баку проходит второй день 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Эстонии, Латвии, а также Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Исполнительного комитета СНГ и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.
Новость обновляется
