Джейхун Байрамов посетил Базилику Святого Петра в Ватикане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан посетил Базилику Святого Петра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что министр также ознакомился с реставрационными работами, осуществляемыми при поддержке Фонда Гейдара Алиева.