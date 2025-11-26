https://news.day.az/politics/1797927.html Джейхун Байрамов посетил Базилику Святого Петра в Ватикане - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан посетил Базилику Святого Петра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.
Отмечается, что министр также ознакомился с реставрационными работами, осуществляемыми при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
