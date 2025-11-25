https://news.day.az/politics/1797853.html Хакан Фидан и Халаф Халафов обсудили региональные вопросы - ФОТО Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов в рамках визита в Турцию встретился с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции, на встрече были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.
