В Румынии уничтожили миллионы просроченных доз вакцин от коронавируса
Власти Румынии были вынуждены уничтожить 17 миллионов доз вакцин от коронавируса с истекшим сроком годности. Об этом сообщает G4Media, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что после пандемии интерес среди граждан к вакцинации был крайне низким.
По данным издания, на сегодняшний день в Румынии нельзя получить антиковидную прививку.
В минздраве страны рассказали, что в текущий момент ведут переговоры с производителями вакцин, чтобы определить дальнейшие действия для получения регистрационного удостоверения и продажи препаратов в аптеках.
