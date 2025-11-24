В Румынии уничтожили миллионы просроченных доз вакцин от коронавируса

Власти Румынии были вынуждены уничтожить 17 миллионов доз вакцин от коронавируса с истекшим сроком годности. Об этом сообщает G4Media, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что после пандемии интерес среди граждан к вакцинации был крайне низким.

По данным издания, на сегодняшний день в Румынии нельзя получить антиковидную прививку.

В минздраве страны рассказали, что в текущий момент ведут переговоры с производителями вакцин, чтобы определить дальнейшие действия для получения регистрационного удостоверения и продажи препаратов в аптеках.