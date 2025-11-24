Азербайджан и Иран обсудили расширение международных транспортных коридоров

24 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональные вопросы. Было подчеркнуто, что контакты между лидерами стран, межпарламентские связи, а также обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес для развития дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, способствовали расширению сотрудничества. Было отмечено, что два визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в нашу страну в этом году придали дополнительный импульс отношениям.

Стороны, обсудив перспективы сотрудничества двух стран в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, отметили, что ряд проектов, реализуемых Азербайджаном и Ираном, играет важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через наш регион.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.