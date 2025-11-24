В США заявили, что ЕС могут не допустить к переговорам по Украине

США могут не допустить представителей стран Евросоюза (ЕС) до переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного западного дипломата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, европейские лидеры опасаются, что США могут "не пустить их в шатер" для ведения переговоров из-за попыток ЕС внести изменения в предложенный главой Белого дома Дональдом Трампом мирный план.

До этого издание The Washington Post сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта в Украине, который в том числе предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины и решать территориальные споры после прекращения огня.