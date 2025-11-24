Криптоинвесторов уведомили об обвале NFT и мемкоинов

Рынок мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов (NFT) переживает масштабную коррекцию, достигнув минимальных значений с начала года. Об этом со ссылкой на данные агрегатора CoinMarketCap сообщает издание Maekets, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Совокупная капитализация мемкоинов в прошлую пятницу (21 ноября) обвалилась до $39,4 млрд, потеряв за сутки более $5 млрд. Это падение на 66% от пикового показателя в $116,7 млрд, зафиксированного 5 января, несмотря на одновременный рост торгового объема на 40%.

Общее снижение затронуло весь крипторынок: его капитализация за три недели сократилась с $3,77 трлн до $2,96 трлн, что эквивалентно потере $800 млрд. Ключевые активы демонстрируют схожую динамику: Bitcoin подешевел на 14,7% до $82 778, а Ether упал на 16% до $2688.

Все топ-10 мемкоинов показывают значительное падение. Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB) потеряли более 14%, а такие токены, как Pepe (PEPE), Bonk (BONK) и Dogwifhat (WIF), обвалились примерно на 20%. Даже тематический токен TRUMP, связанный с Дональдом Трампом, не избежал общей тенденции, подешевев на 11,65%.

Параллельно с мемкоинам серьезные потери понес и рынок NFT. Его общая капитализация снизилась до $2,78 млрд, что на 43% меньше показателя месячной давности и является самым низким уровнем с апреля. Среди крупнейших коллекций самые глубокие убытки продемонстрировали Hypurr (-41,1%), Moonbirds (-32,7%) и CryptoPunks (-27,1%). На фоне общего спада лишь коллекция Infinex Patrons показала рост на 11,3%, а Autoglyphs оказалась наиболее стабильной с минимальным снижением на 1,9%.