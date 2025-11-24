Состоялся грандиозный концерт Академии творчества Айбениз Гашимовой, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

При поддержке министерства культуры и Центра культуры СГБ Азербайджана состоялся грандиозный концерт Академии творчества заслуженной артистки Айбениз Гашимовой, посвященный 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли сообщает Day.Az.

Концерт прошел в сопровождении Оркестра народных инструментов и Заслуженного коллектива Ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Агаверди Пашаева.

В двухчасовой программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли и других национальных классиков в исполнении Айбениз Гашимовой и её учеников. Публика тепло принимала выступления, награждая артистов продолжительными аплодисментами. Исполнители разных возрастных категорий продемонстрировали не только прекрасное вокальное мастерство, но и высокий уровень актёрского мастерства. Были представлены сцены из опер "Кёроглу", "Не та, так эта", "Аршин мал алан" и других известных произведений Узеира Гаджибейли. Особое место в программе заняли произведения, посвящённые Победе в 44-дневной Отечественной войне

Вечер запомнился и особенно трогательным моментом, когда Айбениз Гашимова рассказала о своём последнем разговоре со скоропостижно скончавшимся недавно всеми любимым актером, заслуженным артистом Джабиром Имановым, который был директором Центра культуры СГБ. В память о нём артистка исполнила композицию деда Джабира Иманова, национального классика, композитора, народного артиста Сулеймана Алескерова.

Айбениз Гашимова также отдала дань памяти своему учителю, прославленному исполнителю мугама, народному артисту Арифу Бабаеву, впервые исполнив на сцене отрывок из оперы "Лейли и Меджнуна" в виртуальном формате с голосом своего наставника.

В завершение на сцену были приглашены матери и дети шехидов. Зрители стоя аплодировали матерям героев-шехидов, трогательное выступление которых придало мероприятию особую атмосферу, сделав концерт незабываемым.