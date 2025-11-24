В Эфиопии впервые за 10 тыс. лет извергается вулкан

В Эфиопии впервые за 10 тысяч лет извергается вулкан.

Как передает Day.Az, пепел поднялся на высоту около 13,7 км. Извержение вулкана Хайли-Губби на северо-востоке Эфиопии привело к выбросу большого облака пепла в сторону Йемена и Омана.

Это может представлять опасность как для местных жителей, так и для авиасообщения в целом.