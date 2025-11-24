https://news.day.az/world/1797466.html В Эфиопии впервые за 10 тыс. лет извергается вулкан - ВИДЕО В Эфиопии впервые за 10 тысяч лет извергается вулкан. Как передает Day.Az, пепел поднялся на высоту около 13,7 км. Извержение вулкана Хайли-Губби на северо-востоке Эфиопии привело к выбросу большого облака пепла в сторону Йемена и Омана. Это может представлять опасность как для местных жителей, так и для авиасообщения в целом.
В Эфиопии впервые за 10 тыс. лет извергается вулкан - ВИДЕО
В Эфиопии впервые за 10 тысяч лет извергается вулкан.
Как передает Day.Az, пепел поднялся на высоту около 13,7 км. Извержение вулкана Хайли-Губби на северо-востоке Эфиопии привело к выбросу большого облака пепла в сторону Йемена и Омана.
Это может представлять опасность как для местных жителей, так и для авиасообщения в целом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре