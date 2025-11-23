Малайзийские медиа посвятили публикации Медиафоруму D-8 в Баку

Медиа Малайзии, в частности, официальное информационное агентство страны - Bernama, уделили внимание Медиафоруму D-8 в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, малайзийские издания пишут, что в форуме принимали участие руководители структур, отвечающих за сферу медиа в государствах-членах Организации экономического сотрудничества D-8, а также ведущих медиасубъектов, в том числе генеральный директор агентства Bernama Датин Падука Нур-ул Афида Камалудин. Отмечается, что форум предоставил журналистам и медиаруководителям платформу для обмена мнениями, обсуждения совместных проектов, сотрудничества и представления успешных историй.

В материалах также приводится информация о встрече гендиректора Bernama Датин Падуки Нур-ул Афиды Камалудин с председателем Правления АЗЕРТАДЖ Вугаром Алиевым, на которой были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между агентствами.