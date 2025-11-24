Армения отказалась от участия в саммите ОДКБ

Представители Армении не посетят саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, однако Ереван сообщил, что не против принятия на встрече касающихся всего блока документов. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили, что не против принятия на встрече согласованных документов", - сообщил дипломат.