Два азербайджанских боксера одержали победу в первый день чемпионата Европы

В столице Венгрии Будапеште проходит чемпионат Европы по боксу среди спортсменов до 23 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, два спортсмена сборной Азербайджана одержали победу в первый день соревнований.

В весовой категории до 65 кг Али Абдуллаев в 1/16 финала встретился с хозяином ринга Миланом Петриманом и одолел его со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28). В 1/8 финала А. Абдуллаев выйдет на ринг против представителя Турции Бельге Каганом Канлы.

Ниджат Алирзаев (70 кг) тоже вышел в 1/8 финала. В стартовом поединке он оказался сильнее Артурса Вайслы (Латвия). Наш мастер кожаной перчатки победил противника также со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 29:28, 30:27, 30:26). В следующем бою Н. Алирзаев встретится с Джамелем Джеммали из Франции.

Оба представителя Азербайджана проведут свои бои завтра.