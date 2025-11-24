https://news.day.az/politics/1797619.html

Исполняется 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Брунеем

Сегодня исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Брунеем. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X", сообщает Day.Az. "Мы передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Брунея-Даруссалама", - говорится в публикации.