JerryRigEverything испытал новый смартфон OnePlus огнем и ножом

Автор YouTube-канала JerryRigEverything протестировал на устойчивость к повреждениям смартфон OnePlus 15. В ходе испытаний особое внимание привлекла конструкция испарительной камеры - элемент системы охлаждения удалось разорвать вручную после полной разборки устройства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В тесте использовалась версия смартфона Sand Storm, боковые грани которой покрыты специальным защитным слоем, повышающим устойчивость к царапинам, а задняя панель выполнена из пластика вместо стекла.

Экран с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 начал царапаться от инструментов с 6-7 уровнем прочности по шкале Мооса, что является средним показателем по меркам флагманских устройств. Боковые грани продемонстрировали более высокий уровень устойчивости: для появления царапин требовались значительные усилия, что, по оценке автора теста, снижает риски повреждений при повседневной эксплуатации.

Задняя пластиковая панель оказалась уязвимой к механическим воздействиям и может повреждаться даже обычной монетой. В то же время версии смартфона со стеклянной крышкой потенциально более устойчивы к царапинам, но подвержены риску разбития.

Дополнительные испытания включали воздействие открытого пламени на дисплей - экран выдержал тест без видимых дефектов. Попытка согнуть корпус также оказалась безуспешной: устройство сохранило целостность конструкции, хотя при сильном давлении отмечалась временная деформация модуля камеры.

В рамках демонтажа устройства Нельсон повредил испарительную камеру смартфона, которая предусмотрена для охлаждения. После полной разборки выяснилось, что элемент изготовлен из тонкой и гибкой стальной пластины.