Президент Франции Эммануэль Макрон готовится объявить о введении добровольной военной службы, в ближайшие дни может последовать заявление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным собеседников, с объявлением Макрон может выступить в четверг 27 ноября. В кулуарах саммита "Большой двадцатки" президент Франции уточнял, что проект рассматривался в последние несколько месяцев в контексте глобальной безопасности, которая характеризуется "неопределенностью" и "ростом напряженности".

"В мире, в котором мы живем, полном неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны предостерегать других от вторжения... Франция должна оставаться сильным государством с сильной армией, но также и со способностью к совместным действиям", - говорил Макрон.