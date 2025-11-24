https://news.day.az/politics/1797510.html Азербайджан поздравил Турцию и Австралию Искренне поздравляем братскую Турцию с избранием страной-организатором 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), а также Австралию с избранием президентом переговоров. Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в X, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджан поздравил Турцию и Австралию
Искренне поздравляем братскую Турцию с избранием страной-организатором 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), а также Австралию с избранием президентом переговоров.
Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в X, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Как президент COP29, Азербайджан сделает все возможное, чтобы оказать полную поддержку успешной реализации этой важной миссии.
Желаем обеим странам успехов, и уверены, что COP31 внесет важный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата", - отмечается в публикации.
