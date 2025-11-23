https://news.day.az/world/1797388.html Трамп передумал сокращать финансирование Нью-Йорка Президент США Дональд Трамп поменял мнение о необходимости сократить финансирование Нью-Йорка после встречи с избранным мэром города Зохраном Мамдани. Как передает Day.Az, об этом рассказал в интервью CNN глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
Президент США Дональд Трамп поменял мнение о необходимости сократить финансирование Нью-Йорка после встречи с избранным мэром города Зохраном Мамдани.
Как передает Day.Az, об этом рассказал в интервью CNN глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
Он призвал подождать и понаблюдать за действиями нового мэра Нью-Йорка.
"Похоже на то, что сейчас он (Трамп ред.) больше этого (сокращения финансирования мегаполиса ред.) не хочет", - сказал Хассет.
Он выразил надежду на то, что американский лидер "по-настоящему хочет работать" с теми, кто беспокоится о будущем граждан США.
