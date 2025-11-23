Трамп передумал сокращать финансирование Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп поменял мнение о необходимости сократить финансирование Нью-Йорка после встречи с избранным мэром города Зохраном Мамдани.

Как передает Day.Az, об этом рассказал в интервью CNN глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Он призвал подождать и понаблюдать за действиями нового мэра Нью-Йорка.

"Похоже на то, что сейчас он (Трамп ред.) больше этого (сокращения финансирования мегаполиса ред.) не хочет", - сказал Хассет.

Он выразил надежду на то, что американский лидер "по-настоящему хочет работать" с теми, кто беспокоится о будущем граждан США.