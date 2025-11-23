США предупредили об опасности полетов над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило официальное предупреждение об опасности полетов в районе Венесуэлы. Соответствующее извещение (НОТАМ) было распространено среди авиакомпаний и воздушных служб, а также опубликовано на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предупреждение действует до 19 февраля 2026 года. Поясняется, что из-за усилившейся военной активности в регионе может появиться угроза для воздушных судов на всех высотах. "Хотя Венесуэла никогда не выражала намерения атаковать гражданскую авиацию, вооруженные силы республики располагают современными истребителями и многочисленными системами вооружения, способными достигать или превышать высоты полета гражданских самолетов", - указали в FAA.