Европейцы ищут пути транзита из Центральной Азии

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

В конце ноября Ташкент вновь окажется в центре евразийской политики: 26 ноября 2025 года Узбекистан примет Третий Экономический форум ЕС-Центральная Азия - ключевую площадку, на которой обсуждаются будущие параметры сотрудничества между Европейским союзом и странами региона.

Внимание к Центральной Азии сегодня беспрецедентно - за последний год Ташкент, Астана и другие столицы региона стали постоянными хостами крупных саммитов, от ЕС-ЦА до Китай-ЦА, а формат США-ЦА и вовсе вышел на уровень встречи в Вашингтоне.

Но на фоне этой дипломатической активности есть одна деталь: без Азербайджана ни один транзитный, логистический или энергетический проект в Евразии не может быть реализован полностью. Баку стал не просто частью архитектуры связности - он превратился в ее центральный несущий элемент. И если европейские, американские или китайские инициативы направлены на реальное укрепление транспортных коридоров, роль Азербайджана в этих проектах нельзя считать "дополнительной" - она базовая.

Сегодня Баку - это "окно" Центральной Азии в Европу и одновременно ключевой выход Европы к рынкам Восточной Азии. И именно поэтому предстоящий форум ЕС-ЦА является удобным поводом честно и прямо поговорить о том, что никакая дискуссия о региональных проектах, цепочках поставок или новых маршрутах не имеет смысла, если она исключает Азербайджан.

Недавнее признание Азербайджана полноправным участником консультативного формата стран Центральной Азии стало знаковым событием. Регион давно перестал ограничиваться пятью государствами, и включение Баку подчеркивает: ни один транзитный, логистический или энергетический проект в Евразии сегодня не может быть реализован без участия Азербайджана. Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление межрегионального сотрудничества, а Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что с Баку голос региона станет еще более значимым на международной арене.

Третий Экономический форум ЕС-Центральная Азия, который пройдет в Ташкенте, соберет представителей ЕС, правительств стран региона, частного сектора, международных финансовых институтов и организаций. Ключевые темы - улучшение делового климата, развитие торговли, содействие региональной интеграции, формирование цепочек создания стоимости и укрепление навыков.

На следующий день пройдет Форум инвесторов по Транскаспийскому маршруту - еще один сигнал: ЕС делает ставку на Средний коридор. Уже сейчас в рамках Global Gateway Евросоюз направляет в Центральную Азию инвестиционный пакет объемом 12 миллиардов евро, из которых 10 миллиардов предназначены на развитие Транскаспийского транспортного коридора.

Тем временем Китай активно углубляет свое участие в регионе. На июньском саммите Китай-Центральная Азия Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил намерение выделить около 210 миллионов долларов в виде финансовой помощи, часть которой направлена на инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Пояс и путь". Азербайджан - один из крупнейших участников этого проекта, занимая второе место после Китая по объемам инвестиций.

Cаммит США-ЦА, прошедший 6 ноября в Вашингтоне, также сосредоточился вокруг вопросов торговли и транспортных связей. Именно там Президент США Дональд Трамп, говоря о проекте TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity), подчеркнул значение Азербайджана как ключевого звена: "Это новая дорога, проходящая через одни из самых значимых мест в мире. Она повысит коммерческую активность по ту сторону Каспийского моря и даст мощный импульс развитию стран Центральной Азии".

Зангезурский коридор, или TRIPP уже рассматривается как новая инфраструктурная артерия Среднего коридора. За два года грузопотоки на маршруте выросли почти на 90%. Это стало возможным благодаря мощности транспортной системы Азербайджана: крупнейший флот на Каспии, сеть международных аэропортов, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - все это делает страну незаменимой для евразийской логистики. А учитывая, что ЕС уже инвестирует 10 миллиардов евро в развитие того же маршрута, становится очевидно: TRIPP - это не только интерес США, но и стратегическая необходимость для Европы.

Параллельно развиваются ВИЭ-инициативы. В ноябре 2024 года в Баку, в рамках COP29, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнёрстве по производству и передаче "зеленой" энергии. Проект "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия-Азербайджан" продвигается при поддержке АБР и АБИИ.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в недавнем выступлении отметил, что ведется интенсивная работа по обеспечению поставок 4 из 6 гигаватт возобновляемой энергии, которые будут производиться в Азербайджане, через Каспийско-Черноморско-Европейский коридор к 2032 году. Он подчеркнул, что проекты "Азербайджан-Турция-Европа" и "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" могут стать "мостом" между Центральной Азией и Европой, формируя единую "зеленую" энергетическую платформу от Азии до ЕС.

Интеграция волоконно-оптических систем в эти маршруты усиливает эффект: речь идет уже не только об энергетике, но и о цифровой и транспортной связности, что еще более увеличивает стратегическую важность Азербайджана.

Сегодня, когда крупнейшие государства проводят параллельные саммиты с Центральной Азией, общая картина становится очевидной: пространство между Каспием и Тянь-Шанем постепенно превращается в один из ключевых узлов глобальной связности. Но никто ни в Брюсселе, ни в Пекине, ни в Вашингтоне не может позволить себе игнорировать точку, в которой сходятся все эти маршруты. Эта точка - Азербайджан.

Последовательная стратегия Президента Ильхама Алиева превратила Баку в центральный узел евразийской архитектуры - будь то транспорт, энергетика или коммуникации. Благодаря реализации этой политики Азербайджан стал не только надежным партнером стран Центральной Азии, но и ключевым оператором маршрутов, по которым регион выходит в Европу.

В преддверии Третьего Экономического форума ЕС-ЦА именно для Брюсселя настал момент посмотреть на географию своих интересов честно: невозможно рассматривать Центральную Азию как самостоятельный элемент без связки с Азербайджаном. Ни один маршрут, ни один энергетический коридор, ни один "зеленый" проект в регионе не может быть устойчивым, если он не проходит через Баку.

Если Евросоюз действительно намерен укреплять партнерство с Центральной Азией, он должен учитывать ключевую роль Азербайджана во всех региональных проектах. Иначе картина будет неполной, а стратегия - неработающей. В Евразии сегодня уже никто не сомневается: значение Азербайджана в региональных инициативах - системообразующее. Пора, чтобы это стало так же ясно и в Европе.