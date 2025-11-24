Названа европейская страна с самыми высокими соцрасходами

Примерно 41% всех государственных расходов Германии идет на социальное обеспечение.

Как сообщает Day.Az, согласно исследованию Немецкого экономического института (IW), это больше, чем где-либо еще в Европе.

Примерно половина этих средств идет на пенсии по старости, пишет газета "Rheinische Post".

Исследование опубликовано непосредственно перед неделей обсуждения бюджета в Бундестаге и важными коалиционными переговорами по пенсионному пакету.

Страны Северной Европы, а также Австрия и Швейцария тратят на социальное обеспечение 40% от общих государственных расходов, тогда как в странах Бенилюкса этот показатель составляет 38%, отмечают авторы исследования. Средний показатель по ЕС составляет 39%.

С точки зрения экономического объема страны Северной Европы все еще немного превосходят Германию по социальным расходам. Однако по расходам на здравоохранение (16%) Германия, наряду со странами Бенилюкса и Северной Европы, входит в число стран с наибольшими расходами.

Согласно исследованию IW, расходы на государственное управление особенно высоки в Германии. За исследуемый период эти расходы выросли с 7,2% до 11% от общего объема государственных расходов. Однако Германия отстает в сфере образования: на нее приходится 9,3% от общего объема расходов. Австрия и Швейцария, по данным IW, тратят почти на 50% больше.

Согласно исследованию, Германия заняла последнее место по объему государственных инвестиций за весь период наблюдения. В настоящее время на инвестиции приходится 6,2% всех расходов.